Die Zeit: Благословение доктрины Обамы

В статье Мартина Клингста «Благословение доктрины Обамы», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, говорится о том, что политические победы последних нескольких недель раз и навсегда обеспечили ему особое место: президент США Барак Обама войдет в учебники истории как реформатор внутренней политики.

Но может ли лауреат Нобелевской премии мира 2009 года повторить этот успех во внешней политике? Это решится в ближайшие несколько дней и недель. По воле Обамы, после 50-летнего ледникового периода Соединенные Штаты, наконец, установили дипломатические отношения с режимом Кастро на Кубе. Гораздо более важно: ядерная сделка с заклятым врагом Ираном близится к завершению.

Против обоих решений выступают оппозиционные республиканцы и некоторые демократы. Потому что в эти важнейшие недели две основные партии Америки готовятся к президентской кампании 2016 года.

Прежде всего, кандидаты в Белый дом от Республиканской партии едины в одном: никакой сделки с Тегераном, никаких нормальных отношений с Кубой. Для республиканцев Обама – не просто неумелый руководитель в вопросах внешней политики, но сейчас он даже представляет риск для безопасности глобальных интересов США.

Если один из них 20 января 2017 года окажется в Овальном кабинете, то стране предстоят сложные времена. Без сомнения, президент-республиканец выберет более жесткий способ действий в иностранной политике и политике безопасности. Он снова будет делать ставку на военную мощь Америки и попытается, насколько это возможно, отменить некоторые внешнеполитические решения Обамы.

От Ближнего Востока через Украину к Азии, это может иметь далеко идущие последствия. Потому что, если Америка решит активнее участвовать в конфликтах в военном плане, то это коснется также Европы, НАТО и Германии. Это верно уже сейчас, когда Соединенные Штаты активнее задействованы в Ираке.

Кроме того: большинство американцев впервые выступают за то, чтобы их страна предпринимала военные действия против терроризма. Но то же самое большинство считает, что внешняя политика и политика безопасности Обамы «недостаточно жесткая». С этим согласна также Хиллари Клинтон, бывший министр иностранных дел Обамы, которая в 2017 году хочет войти в Белый дом от партии демократов.

Поэтому весьма сомнительно, сможет ли внешнеполитическая доктрина Обамы выжить в следующем году. Она основана на пяти принципах. Во-первых, самый важный урок, извлеченный из разрушительного опыта от Вьетнама до Ирака: военная сдержанность. Даже по отношению к заклятым врагам – см. Иран – приоритет нужно отдавать диалогу и переговорам. Во-вторых, внешнеполитические убеждения и директивы, которые не приносят успеха, должны – см. Куба – быть пересмотрены.

В-третьих, в одиночку и без учета мнения других, Америка возьмется за оружие только тогда, когда нападут на нее саму или ее основные интересы будут подвержены прямой опасности. В противном случае, она – см. Ливия – вмешается в военном плане тогда, когда, в-четвертых, международное сообщество предварительно это узаконит, например, мандатом Организации Объединенных Наций.

И если, в-пятых, также и другие государства, особенно региональные державы, такие как Лига арабских государств, присоединятся к вооруженному конфликту. Следствием этой доктрины Обамы является также то, что Америка передала Европейскому Союзу и, в частности Германии и канцлеру, обязанности по ведению переговоров в вопросе России и Украины. Администрация Обамы поддерживает политику санкций и до сих пор выступает против требования республиканцев и некоторых демократов, оснастить украинскую армию американским оружием.

В ближайшие недели, США и Куба снова откроют посольства. Джон Керри объявил, что в ближайшее время посетит Карибский остров с визитом. Впервые за последние 70 лет госсекретарь США снова ступит на кубинскую землю. Так, наконец, закончится бойкот. Но еще более важны переговоры с режимом в Тегеране.

Если дело дойдет до конца, то возможности Ирана по созданию атомной бомбы будут заморожены на десять лет. Многие считают это решение недостаточным, Иран все еще может продолжать разработку по истечении срока, и при определенных обстоятельствах, возможно, даже в течение года будет иметь в распоряжении функционирующую бомбу. Однако, пока, все угрозы и военные столкновения в последние десятилетия не могли остановить режим муллы от дальнейшей разработки бомбы.

Даже война Джорджа Буша в Ираке не остановила иранцев. По сравнению с этим, десять лет перерыва все равно уже успех. Потому что это создает, по меньшей мере, место для дальнейших дискуссий, обсуждений и переговоров. Барак Обама часто кажется колеблющимся и нерешительным, ему необходимо очень много времени, прежде чем он примет решение. До сих пор люди хотели более четкой позиции, более ясных слов и более быстрых темпов.

Но в условиях того, с чем мир может столкнуться под руководством республиканского президента, доктрина Обамы – благословение. Возможно, почти шесть лет назад 44-й президент Соединенных Штатов все же по праву был награжден Нобелевской премией мира.