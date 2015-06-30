Акция протеста в Гааге закончились массовыми столкновениями с полицией

Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Reuters.Около 200 человек прошли маршем к одному из участков полиции, который забросали камнями. Кроме того, протестующие поджигали ящики с мусором и кидали петарды. В свою очередь, полиция пустила в ход резиновые дубинки.

Протестующие скандировали "Полицейские – убийцы", выражая таким образом протест против жестокого обращения с жителем острова Аруба, который приехал в Гаагу к родственникам и умер после задержания его полицией. Его задержали два дня назад на музыкальном фестивале в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько правоохранителей повалили нетрезвого мужчину на землю, а потом погрузили в полицейскую машину.

Как сообщила голландская прокуратура, мужчина умер в воскресенье, 28 июня, в больнице.

В данный момент следственные органы устанавливают причину смерти. Генпрокуратура заявила, что у погибшего обнаружили оружие, кроме того, он оказывал сопротивление при задержании.

О раненых во время акции в понедельник не сообщается.

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