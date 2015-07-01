Активисты протеста в Ереване готовят пакет предложений власти Армении

«Скоро здесь будут разработаны правила поведения, мы сделаем все, чтобы движение избежало разного рода провокаций. Кроме организационных работ, созданы группы, которые должны работать над текстами, чтобы представить новые предложения по результатам обсуждений», – сказал Санасарян, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, протестующие не изменили своих требований об отмене решения о повышении тарифов на электроэнергию с 1 августа, но будут руководствоваться в своих дальнейших действиях «одобрением народа».

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«Мы постараемся представить новые предложения, новые шаги и получить одобрение народа», – сказал Давид Санасарян.

Участники акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию на проспекте Баграмяна в Ереване поздно вечером 30 июня сформировали группу по координации акций протеста. Активисты сначала сформировали группы по 10 человек по разным направлениям, но затем выбрали представителей от этих групп и в одну новую инициативную группу.

Протесты в Ереване против повышения тарифов на электроэнергию продолжаются больше недели. Утром 23 июня полиция применила силу при разгоне акции. Пострадали не менее 20 человек – демонстранты и полицейские.

Впоследствии власти страны согласилась провести аудит в компании «Электрические сети Армении», чтобы выяснить, насколько оправдано повышение цен на электроэнергию примерно на 16%. На время проверки, которая, как ожидается, займет от трех месяцев до полугода, тарифы будут заморожены.