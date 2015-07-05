Япония и Новая Зеландия впервые присоединились к крупным военным учениям США и Австралии, которые проводят раз в два года.

Они проходят на севере Австралии в них принимают участие 30 тысяч военнослужащих военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, передает Русская служба Би-Би-Си.

Читайте такжеУкраина и Китай убеждены в необходимости реформирования Совета безопасности ООН

Аналитики считают, что присоединение японских и новозеландских военных к маневрам связано с растущей военной мощью КНР.

Китай в настоящее время строит искусственные острова в Южно-Китайском море.