Япония и Новая Зеландия впервые присоединились к крупным военным учениям США и Австралии
10:30, 05 июля 2015Мир
739 0
Аналитики считают, что присоединение японских и новозеландских военных к маневрам связано с растущей военной мощью Китая.
На севере Австралии проходят международные военные учения / @TalismanSabre / twitter.com
Япония и Новая Зеландия впервые присоединились к крупным военным учениям США и Австралии, которые проводят раз в два года.
Они проходят на севере Австралии в них принимают участие 30 тысяч военнослужащих военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, передает Русская служба Би-Би-Си.
Читайте такжеУкраина и Китай убеждены в необходимости реформирования Совета безопасности ООН
Аналитики считают, что присоединение японских и новозеландских военных к маневрам связано с растущей военной мощью КНР.
Китай в настоящее время строит искусственные острова в Южно-Китайском море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter