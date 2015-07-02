Китай достраивает аэродром на спорных островах в Южно-Китайском море

Кроме того, на снимках запечатлены радары, площадки для приземления вертолетов и системы коммуникаций, передает Би-би-си.

Читайте такжеОбама допустил, что Китай имеет право на спорные территории островов Спратли

Аналитики из США уверены, что объекты будут завершены в ближайшие месяцы.

В Пекине признали завершение работ по наращиванию площади спорных островов.

Работы Китая на архипелаге подверглись резкой критике со стороны Вьетнама и Филиппин, претендующих на Спратли, а также США, которые считают деятельность Китая на этих островах дестабилизирующей.

Отметим, что на острова претензии выдвигают 6 стран.