Франция: пока нет доказательств связи пандемии с китайской лабораторией

О якобы намеренном распространении Китаем коронавируса на днях рассказали в эфире американского телеканала Fox News.

Франция утверждает, что пока нет доказательств возникновения коронавируса в китайской лаборатории P4 и его умышленного распространения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

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«Мы хотели бы прояснить, что на сегодня нет фактических данных, которые подтверждают информацию, которую недавно распространили американские СМИ о связи COVID-19 и работе лаборатории P4 в Ухане», – ответил он.

Как сообщал УНИАН, на днях в эфире американского Fox News заявили, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.

Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.