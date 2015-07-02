Тунисские джихадисты составили список целей для террактов в ближайшие месяцы - The Independent

The Independent узнала о новых целях тунисских джихадистов

В их числе алкогольные магазины, бары, аэропорт, а также пункты базирования представителей вооруженных сил. Кроме того, исламисты планируют теракты на курортном острове Джербу, пишет The Independent.

По информации источника издания в правительственных структурах Туниса, власти полагают, что в ливийском джихадистском лагере, где проходил подготовку Сейфуддин Резни, расстрелявший туристов на тунисском пляже в городе Сус, тренировались еще два или три рекрута. Они могут стать исполнителями новых терактов, передает Lenta.ru.

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Эксперт по джихадистским движениям в исследовательском центре Global Security Institute Серджио Алтуна Галан утверждает, что террористы много раз предупреждали, что будут совершать новые нападения. Так, по его словам, через несколько дней после мартовского теракта в музее Бардо, в твиттер-аккаунте, связанном с группировкой «Исламское государство» (ИГ), появилась фотография, изображавшая человека с двумя автоматами Калашникова. Под снимком была подпись: «Я приеду в Тунис этим летом» (слоган кампании по восстановлению доверия к туристической отрасли в этой стране).

Галан заявил, что власти Туниса приуменьшают угрозу, исходящую от ИГ. Он напомнил, что между терактами в Бардо и Сусе случилось два или три небольших инцидента, ответственность за которые также взяли на себя боевики ИГ.

Сейфуддин Резги 26 июня открыл огонь по туристам, отдыхавшим на пляже у пятизвездочного отеля около тунисского города Сус. Нападавший был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами теракта стали, по разным данным, от 38 до 40 человек, среди них британцы, бельгийцы, немцы и гражданка России. Еще около 40 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.