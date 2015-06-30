Тунис потеряет полмиллиарда долларов из-за недавнего теракта

Об этом сообщила министр туризма Сальма Луми, передает Reuters.

«Террористический акт оказал огромное влияние на экономику, потери будут большими», — заявила глава ведомства.

По информации агентства, в прошлом году доход государства в туристической сфере достиг 1,95 миллиарда долларов. Это составляет 7 процентов от ВВП страны и является источником поступления иностранной валюты.

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В пятницу, 26 июня, по туристам, отдыхающим на пляже у пятизвездочного отеля, расположенного около тунисского города Сус, открыли огонь. Нападавший был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами теракта стали, по разным данным, от 38 до 40 человек, еще около 40 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».