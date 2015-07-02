В Красноярске полицейские во время допроса сломали задержанному позвоночник

В Красноярске (РФ) полицейские в ходе допроса сломали подозреваемому позвоночник, сообщает Следственное управление СКР по Красноярскому краю, передает Русская служба Би-Би-Си.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 июня, когда потерпевший был доставлен в отдел полиции №11 Советского района Красноярска по подозрению в совершении преступления.

"В ходе допроса сотрудники полиции причинили 33-летнему мужчине телесные повреждения, после чего он был доставлен в больницу, где ему поставлен диагноз: закрытая позвоночно-спинномозговая травма, перелом позвоночника", - говорится в сообщении СКР.

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Следственные органы завели уголовное дело по статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц" и "Превышение должностных полномочий с угрозой насилия".