В Турции полиция водометами и резиновыми пулями разогнала гей-парад (фото)

21:38, 28 июня 2015
Мир
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Полиция в Стамбуле использовала резиновые пули и водометы для разгона людей, собравшихся на ежегодный гей-парад.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По сообщениям с центральной площади Таксим, полицейские применили силу после того, как протестующие развернули баннеры с изображением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в образе фашиста.

REUTERS

Несмотря на то, что гомосексуализм не является преступлением в Турции, гомофобия остается повсеместным явлением.

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В прошлые годы гей-парады проходили в Турции без препятствий со стороны властей. В этом году свою роль могло сыграть то, что парад совпал со священным для мусульман месяцем рамадан.

REUTERS

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