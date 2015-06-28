В Турции полиция водометами и резиновыми пулями разогнала гей-парад (фото)
21:38, 28 июня 2015Мир
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Полиция в Стамбуле использовала резиновые пули и водометы для разгона людей, собравшихся на ежегодный гей-парад.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По сообщениям с центральной площади Таксим, полицейские применили силу после того, как протестующие развернули баннеры с изображением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в образе фашиста.
REUTERS
Несмотря на то, что гомосексуализм не является преступлением в Турции, гомофобия остается повсеместным явлением.
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В прошлые годы гей-парады проходили в Турции без препятствий со стороны властей. В этом году свою роль могло сыграть то, что парад совпал со священным для мусульман месяцем рамадан.
REUTERS
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