Украины мало. Казахстан тоже "наш"

Роман Цимбалюк

На днях Владимир Путин из своего тайного бункера принимал участие в онлайн заседании глав государств, входящих в Евразийский экономический союз. Именно так называется сейчас Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, в который до российского вторжения, Кремль пытался втянуть Украину.

В своём вступительному слове глава российского государства предложил подумать об обнулении таможенных пошлин на товары первой необходимости на время борьбы с коронавирусом.

В это же время российская Госдума начала рассматривать вопрос о возможном обнулении стран этого объединения. Депутаты российского парламента приняли в первом чтении закон об упрощённом получении российского гражданства.

Главное: теперь для получения паспорта с двуглавым орлом не надо отказываться от имеющегося паспорта своей Родины.

Уже в глобальном масштабе отрабатывается возможность массовой раздачи российских паспортов, обладатели которых могут неожиданно завизжать: «Путин, введи войска». У него будут все для этого нужные аргументы

Любопытно, что эта норма была опробована на оккупированном Донбассе, а теперь ее хотят распространить на весь мир.

Но несмотря на заявления Путина о том, что Россия нигде не закачивается, в фокусе внимания прежде всего так называемые соотечественники на постсоветском пространстве.

По сути, уже в глобальном масштабе отрабатывается возможность массовой раздачи российских паспортов, обладатели которых могут неожиданно завизжать: «Путин, введи войска». У него будут все для этого нужные аргументы. Ведь надо будет «защищать» граждан России от потенциального белорусского или казахского «фашизма».

Пока закон принят в первом чтении и распространяется на людей, уже переехавших в Россию. Но аппетиты приходят во время вторжения. Ко второму чтению планируется предусмотреть (так говорят российские депутаты, и из Кремля их ещё не одернули) раздачу роспаспортов без необходимости воспользоваться алгоритмом: «Чемодан, вокзал, Россия».

Россияне таким образом мечтают максимально увеличить количество людей с двойным гражданством. Причём, если выходить из гражданства страны проживания не надо, то сохранить свою клятву на верность России можно в тайне. Клятва,как известно, обязательна при вхождении в гражданство РФ.

Самое интересное, если норму о необязательности выхода из украинского гражданства в кремлёвской логике ещё как-то можно обосновать - не секрет, что у нас одни бандеровцы под руководством Зеленского - то по отношению к Беларуси и Казахстану такой кульбит даже забавен, ведь на бумаге они числятся ближайшими союзниками России.

Для граждан Республики Беларусь это будет проходить под соусом «сближение государств - участников Союзного государства». Сближаться Кремль хотел бы до полного поглощения Беларуси.

Казахам такое счастье даруют, поскольку в данном государстве русский язык употребляется официально и его используют в «повседневной жизни».

Планы «встающей с колен» может немного изменить цена на нефть и коронавирус, но уровень амбиций понятен: и дальше нести всем «русский мир»

Украинцам и молдаванам намерены раздавать паспорта РФ «исходя из гуманитарных соображений и в целях защиты прав и свобод». Именно так указано в пояснительной записке. Возможно, такая формулировка связана с тем, что Россия уже оккупировала часть Молдовы и часть Украины, исходя, конечно, из «гуманитарных соображений».

Дальше дело за малым. Повторить сценарий Путина для Донбасса уже для всех вышеперечисленных государств: «мы будем стоять позади женщин и детей».

Планы «встающей с колен» может немного изменить цена на нефть и коронавирус, но уровень амбиций понятен: и дальше нести всем «русский мир», который на практике оказывается «русской нищетой» и смертью.

Роман Цимбалюк