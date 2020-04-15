Пандемия привела к закрытию 120 крупнейших телескопов планеты

Историки науки отмечают, что ничего подобного в современной астрономии еще не случалось.

Пандемия коронавируса привела к остановке работы более 120 крупнейших наземных телескопов. Астрономы по всему миру вынуждены переходить на удаленный режим работы, либо уходить в отпуск.

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Как сообщает Astronomy, 9 из 10 крупнейших оптических телескопов Северной Америки сейчас не работают. В Чили, важном для астрономических наблюдений регионе, введен строгий карантин, закрыты десятки телескопов. Испания и Италия – европейские страны с сильными астрономическими сообществами, из-за тяжелой эпидемии и карантина закрыли обсерватории несколько недель назад.

Историки науки отмечают, что ничего подобного в современной эпохе астрономии еще не случалось. Обсерватории продолжали работу даже в хаосе Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что NASA планирует сделать из кратера на Луне гигантский телескоп.

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