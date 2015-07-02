В России хотят разрешить полиции стрелять в женщин и применять оружие в людных местах

В России могут расширить права полицейских. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Согласно законопроекту, полицейские в России смогут получить новый статус — лиц, которым государство гарантирует «презумпцию доверия и поддержку». Они будут обеспечены и новыми правами: от вскрытия транспортных средств до стрельбы в местах скопления людей. Поправки в Госдуму внесла группа депутатов из всех фракций во главе с председателем комитета по безопасности Ириной Яровой («Единая Россия») после консультаций с государственно-правовым управлением (ГПУ) президента и правительством, пишет "Коммерсант".

Депутаты предлагают расширить права полиции в части применения оружия. В частности, полицейским будет запрещено стрелять только в женщин «с видимыми признаками беременности». Также полицейским предоставят право на стрельбу в местах скопления людей. Теперь они могут открывать огонь в людных местах для предотвращения терактов и захватов заложников. «Расширение права использовать огнестрельное оружие означает, что те сотрудники полиции, которые этого раньше боялись или колебались, теперь не будут, потому что им это официально разрешает закон»,— опасается эксперт Комитета против пыток “Ъ” Сергей Бабинец.

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Авторы проекта также планируют наделить полицейских и новыми правами по вторжению в частную жизнь. Досматривать граждан, их вещи и транспорт можно будет не «при наличии данных» о том, что у них есть оружие или наркотики, но и если просто «имеются основания полагать» это. Проникать на объекты частной собственности можно будет для задержания лиц, скрывшихся с места преступления, но еще не имеющих официального статуса подозреваемых или обвиняемых: это нужно на случай, если преступление «уже совершено на глазах сотрудника полиции, но преступник забаррикадировался в помещении», поясняет соавтор законопроекта Александр Хинштейн.

Для вскрытия автотранспорта предусмотрено восемь оснований. Кроме предотвращения уголовных преступлений или спасения жизни граждан (например, «забытых» родителями детей в машинах), вскрывать автомобили можно будет ради обеспечения безопасности при массовых беспорядках и совершении административного правонарушения, если имеются основания полагать, что совершившее его лицо «находится в состоянии опьянения».

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Также в закон хотят ввести норму о том, что сотрудник МВД «не подлежит преследованию» за любые действия при выполнении своих обязанностей, если действия проводятся по основаниям и в порядке, установленных нормативно-правовыми актами.

Сергей Бабинец считает, что предложенные депутатами поправки «развязывают руки полиции». Прежде всего, подчеркивает эксперт, «предложенные изменения — превентивная мера». «В условиях, когда социально-экономическая ситуация ухудшается, естественно у населения может появиться недовольство, которое перерастет в акции протеста, и именно на этот случай власть пытается этими поправками подстелить соломку»,— считает он.