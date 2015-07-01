BBC: В России дали условный срок за попытку вступить в "Правый сектор"

Суд в Ивановской области России приговорил к двум годам лишения свободы условно 19-летнего местного жителя, который пытался выехать в Украину, чтобы вступить в ряды "Правого сектора", запрещенного в РФ.

Об этом сообщает BBC Украина.

Мужчину признали виновным по статьям "покушение на наемничество" и "публичные призывы к экстремизму" уголовного кодекса России.

По данным спецслужб, осужденный якобы вступил в переписку с вербовщиком в соцсети и согласился за 90 тысяч рублей в месяц принимать участие в военных действиях на Донбассе в рядах "Правого сектора".

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Кроме того, на своих страницах в соцсетях он публиковал материалы экстремистского характера, заявили в ФСБ.

Первую в истории России дело по статье "наемничество" возбудили 7 октября 2014 года.

Его фигурантом стал известный в националистических кругах Роман Железнов, участвовавший, по версии следствия, в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Азов". Сам Железнов заявил, что является волонтером.