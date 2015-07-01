В российский МИД вызвали посла Финляндии из-за отказа Нарышкину во въезде

Об этом говорится в сообщении МИД Российской Федерации.

Послу была выражена позиция министерства о неприемлемости действий Финляндии, отметили в российском ведомстве.

"Российская сторона считает неприемлемым решение финских властей об отказе в разрешении на въезд в Хельсинки главе официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, председателю Государственной Думы С. Нарышкину и пяти другим членам российской делегации для участия в 24-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ 5-9 июля", - сообщили в МИД РФ.

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При этом отмечается, что ссылка на то, что эти парламентарии включены в "санкционные списки" Евросоюза, абсолютно неуместны.

"Расцениваем такие действия как откровенно недружественные, что не соответствуют принципам добрососедства и наносят ущерб российско-финляндским отношениям", - подчеркнули в российском МИД.

Ранее УНИАН сообщал, что Финляндия приняла решение не выдавать спикеру Государственной думы РФ Сергею Нарышкину разрешение на въезд в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится 5-9 июля.

Это решение объяснили тем, что он находится в списке санкций ЕС.