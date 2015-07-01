Генпрокуратура РФ о запросе разобраться с независимостью стран Прибалтики: некоторые просьбы лишены здравого смысла

Об этом сообщает ТАСС.

"В Генеральную прокуратуру действительно поступил такой депутатский запрос, - заявила официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева. - По закону мы обязаны рассматривать все обращения, которые к нам поступают, независимо от их содержания. Бывает, что некоторые из них вообще лишены здравого смысла".

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"В данном случае понятно, что каких-либо юридических перспектив у этой истории нет", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в Генеральную прокуратуру России поступил запрос от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить законность признания независимости стран Балтии Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решения по нему не принято.