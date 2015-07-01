Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ в Финляндии

Спикер Госдумы и глава делегации Сергей Нарышкин пояснил, что причиной бойкота стал отказ властей Финляндии впустить в страну нескольких представителей российской стороны, в том числе и его самого, сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом спикер Госдумы пообещал продолжить работу в ассамблее и принять участие в ее следующей сессии, которая пройдет в Улан-Баторе. "Я уверен, что власти Монголии в полном объеме выполнят свои обязательства", - сказал Нарышкин.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами он отметил, что российская сторона считает такой отказ неприемлемым.

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"Безусловно, считаем это возмутительным, потому что глава палаты Федерального Собрания собирался принимать участие в мероприятиях не по линии двусторонних отношений, а в международных мероприятиях", – сказал он.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Финляндия приняла решение не выдавать спикеру Государственной думы РФ Сергею Нарышкину разрешение на въезд в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 5-9 июля.

Это решение объяснили тем, что Нарышкин находится в санкционном списке ЕС.