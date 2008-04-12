Россия замахнулась на орбитальный завод по сборке межпланетных кораблей

Россия построит на орбите космический завод по сборке кораблей для полетов на Луну и Марс, сообщает Лента.ру. Об этом заявил глава Роскосмоса Анатолий Перминов.

По словам Перминова, Роскосмос предложил создать пилотируемый сборочный комплекс на околоземной орбите. Руководство страны на Совете безопасности 11 апреля поддержало эту идею. В комплексе могут собираться корабли слишком тяжелые, чтобы стартовать с Земли.

Эти планы могут вступить в силу не раньше завершения эксплуатации МКС, то есть после 2020 года. Конкретные сроки строительства орбитального завода пока не оговорены.

Перминов также сообщил о том, что космодром Восточный в Амурской области заработает в 2015 году, а первый пилотируемый запуск с площадки состоится в 2018 году.