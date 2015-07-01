Полиция Индонезии сообщила о 140 жертвах крушения военного самолета
07:09, 01 июля 2015Мир
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Жертвами крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в городе Медан на острове Суматра стали 140 человек, из которых около 20 находились на земле.
REUTERS
Такие данные обнародовала полиция Индонезии, передает Би-би-си. Из тех, кто находился на борту рухнувшего на жилой район самолета, не выжил никто.
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Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, однако вскоре после взлета пилот запросил разрешения на посадку в связи с техническими проблемами.
Разбившийся самолет был построен в 1964 году, однако, по словам военных, он находился в хорошем состоянии.
Большинство пассажиров самолета составляли родственники военных, которых перевозили на новое место жительства.
Из-под обломков самолета на Суматре достали более 140 тел
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