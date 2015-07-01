Полиция Индонезии сообщила о 140 жертвах крушения военного самолета

07:09, 01 июля 2015
Мир
543 0

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в городе Медан на острове Суматра стали 140 человек, из которых около 20 находились на земле.

REUTERS

Такие данные обнародовала полиция Индонезии, передает Би-би-си. Из тех, кто находился на борту рухнувшего на жилой район самолета, не выжил никто.

Читайте такжеНа борту упавшего в Индонезии самолета находились военные со своими семьями, включая детей

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, однако вскоре после взлета пилот запросил разрешения на посадку в связи с техническими проблемами.

Разбившийся самолет был построен в 1964 году, однако, по словам военных, он находился в хорошем состоянии.

Большинство пассажиров самолета составляли родственники военных, которых перевозили на новое место жительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter