Полиция Индонезии сообщила о 140 жертвах крушения военного самолета

Такие данные обнародовала полиция Индонезии, передает Би-би-си. Из тех, кто находился на борту рухнувшего на жилой район самолета, не выжил никто.

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Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, однако вскоре после взлета пилот запросил разрешения на посадку в связи с техническими проблемами.

Разбившийся самолет был построен в 1964 году, однако, по словам военных, он находился в хорошем состоянии.

Большинство пассажиров самолета составляли родственники военных, которых перевозили на новое место жительства.