Военные Индонезии назвали причину падения самолета на отель
17:04, 30 июня 2015Мир
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Причиной падения военного самолета Hercules C-130 в Индонезии могла стать техническая неисправность.
REUTERS
Об этом заявил главком ВВС страны Агус Суприатна (Agus Supriatna), передает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.
По его словам, пилот сообщил о неполадках с двигателем и запросил разрешение вернуться на базу.
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«Самолет разбился, совершая разворот», — добавил Суприатна.
Согласно последним данным, погибли 116 человек. Из них 101 пассажир, 12 членов экипажа и трое человек, находившихся в момент падения самолета на земле.
Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет упал в жилом районе города Медан на острове Суматра и взорвался.
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