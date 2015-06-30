Военные Индонезии назвали причину падения самолета на отель

Об этом заявил главком ВВС страны Агус Суприатна (Agus Supriatna), передает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

По его словам, пилот сообщил о неполадках с двигателем и запросил разрешение вернуться на базу.

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«Самолет разбился, совершая разворот», — добавил Суприатна.

Согласно последним данным, погибли 116 человек. Из них 101 пассажир, 12 членов экипажа и трое человек, находившихся в момент падения самолета на земле.

Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет упал в жилом районе города Медан на острове Суматра и взорвался.