Парламент Македонии самораспустился чтобы избежать кризиса

Парламент Македонии проголосовал за самороспуск с целью избежать возникновения политического кризиса.

Кризис может быть вызван позицией Греции, заблокировавшей вступление Македонии в НАТО, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

За роспуск проголосовало 70 законодателей из 120. Оппозиционные парламентарии участия в голосовании не принимали, хотя и присутствовали на двухдневном заседании, посвященном текущей ситуации.

Председатель парламента Любиша ГЕОРГИЕВСКИ должен объявить дату выборов 14 апреля. По всей вероятности, выборы будут назначены на июнь. В таком случае они станут вторыми менее чем за два года.

С 1991 года Греция оспаривает право бывшей югославской республики Македония на ее название. Дело в том, что в Греции есть территория с таким же названием, и греки опасаются, что македонское государство может предъявить на нее претензии.