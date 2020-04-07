В Австралии суд оправдал экс-советника Папы Римского, осужденного за педофилию

Коллегия судей усомнилась в правдивости показаний одного из потерпевших.

Верховный суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, осужденному в 2019 году по делу о сексуальном насилии над подростками.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте такжеВ Австралии казначея Ватикана подозревают в развращении несовершеннолетнихКоллегия судей единогласно признала вину 78-летнего Пелла недоказанной: по их мнению, есть обоснованные сомнения в правдивости показаний одного из потерпевших. Пелла освободили в зале суда, имя кардинала также исключат из австралийского реестра сексуальных преступников. В тюрьме мужчина успел провести более 400 дней.

Австралийского кардинала признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении детей в марте 2019 года. Тогда следствие утверждало, что Пелл склонил к сексуальному контакту двух 13-летних мальчиков в декабре 1996-го в соборе Святого Патрика после воскресной службы. Кардинала признали виновным по пяти пунктам обвинения и приговорили к шести годам тюрьмы, он все отрицал.

Пелл стал самым высокопоставленным католическим священником, обвиненным в сексуальном насилии. С 2014 года кардинал занимал должность казначея Ватикана и советника Папы Римского.

Ранее УНИАН писал, как экс-советнику Папы Римского вынесли приговор за сексуальное насилие над детьми.