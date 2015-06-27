В МИД России обвинили США в замалчивании "нарушений прав человека" на Донбассе со стороны "неонацистских группировок"

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, комментируя обнародованный 25 июня ежегодный доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире, пишет ТАСС.

"Налицо циничное замалчивание масштабных грубейших нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков и неонацистских вооруженных группировок на Донбассе", - подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

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По мнению российского дипломата, нынешнее положение дел в гуманитарно-правочеловеческой сфере в Украине является следствием "антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года", который поощряли и организовывали США.

Как сообщал УНИАН ранее, Государственный департамент США в отчете о правах человека в странах мира отметил, что главные события, связанные с нарушением прав человека в Украине в 2014 году связаны с оппозиционными протестами в Киеве, оккупацией Крыма Россией и конфликтом на востоке Украины.