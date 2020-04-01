Коронавирус в Беларуси: из страны запретили вывозить гречку, чеснок и лук

Запрет будет действовать в течение трех месяцев.

В Беларуси временно запретили вывозить из страны гречку, чеснок и лук.

Читайте такжеПить водку и работать на тракторе: Лукашенко рассказал, как не заразиться коронавирусомОб этом сообщает пресс-служба Совета Министров Республики Беларусь.

«Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 года № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», – говорится в сообщении.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

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