В Лондоне найдена неизвестная картина Моне

На ней изображены пристань и маяк в нормандском Гавре, где вырос импрессионист, пишет "Вокруг света" со ссылкой на The Guardian. Пастель была прикреплена к задней стороне одной из двух картин, которые Джонатан Грин купил на аукционе в Париже в 2014 году.

Читайте такжеВ Нью-Йорке за $ 22 миллиона продали бриллиант весом 100 карат (фото)

Уже позже арт-дилер обнаружил, что вместо двух редких полотен ему досталось три.

Картины представят публике сегодня на открытии ярмарки искусства Masterpiece 2015. Они будут выставлены на продажу все вместе по цене $1,4 млн. "Я под большим впечатлением, - рассказал Джонатан Грин британским СМИ. - Пастели Клода Моне чрезвычайно редки. В этой работе видны характерные штрихи художника. Посмотрите, как увлеченно он играет со светом".

По словам экспертов, происхождение найденной картины не вызывает вопросов. Все три полотна, датируемые 1868 годом, были свадебным подарком Анне-Марии Дюран-Руэль, внучке диллера Клода Моне. Они долгое время хранились в ее семье и впервые были представлены публике на аукционе в Париже, где их и приобрел Джонатан Грин.