Греция отступила назад в переговорах по ее долгу - Минфин Германии

Об этом заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле перед началом встречи Еврогруппы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Telegraph.

"Мы не добились прогресса...Греция отступила назад", - отметил он.

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Его слова также подтвердил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, который отметил, что представители Греции не согласились на второе предложение кредиторов.

Как отметил Дейсселблум, разногласия будут обсуждаться во время заседания министров финансов стран еврозоны.

"Мои ожидания на сегодняшний день? Жду тяжелой работы", - отметил он в комментарии журналистам.

Ранее УНИАН сообщал, что Греция отвергла встречные предложения международных кредиторов по решению ее долгового кризиса. В частности, источник подтвердил, что Греция не согласилась на увеличение НДС и сокращение государственных расходов.