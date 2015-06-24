В Еврокомиссии ожидают соглашение о помощи для Греции не позднее завтрашнего дня

Соглашение о помощи для Греции должно быть достигнуто не позднее завтрашнего дня.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс во время выступления в Европарламенте, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство IAR.

"Время истекает, мы не можем его тратить и дальше, не можем тянуть переговоры до бесконечности", - сказал он.

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По его словам, компромисс должен быть достигнут в течение ближайших двух дней.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что некоторые кредиторы не готовы поддержать предложения Греции для выхода из кризиса.

Перед этим в греческом правительстве заявляли, что Греции осталось договориться с кредиторами о "двух-трех" пунктах по пакету предложений, внесенных правительством страны.