Запад России затопили мощные ливни - машины водой накрыло с крышами (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За день в городах западной части России выпала половина месячной нормы осадков. В Перми ураганный ветер валил деревья и срывал крыши, а Липецк буквально ушел под воду. Машины, припаркованные на улицах, водой накрыло с крышами.

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Российские СМИ сообщают, что ураган чуть было не забрал жизнь жительницы Липецка. 15-летняя девушка едва не утонула в автомобиле: вода наполнила салон и заблокировала дверь, но спасти ее в итоге удалось.

Напомним, ранее на Днепропетровск налетел мощный ливень, улицы города сильно затопило. Водители и пешеходы в прямом смысле преодолевали водные преграды в местах подтоплений дорог.