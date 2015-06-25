Поведение России по отношению к Украине стало неожиданным для США - глава Пентагона

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы не хотели этих новых вызовов потому, что в последние 15 лет мы были заняты — у нас был Ирак и Афганистан, у нас было много чего в мире. Но затем внезапно мы получили такое поведение со стороны России", — заявил Картер, выступая перед военнослужащими США.

Читайте такжеГлава Пентагона: США не позволят Кремлю вернуть советское прошлое

Ранее УНИАН сообщал, что США проведут предварительное размещение танков, артиллерии и другой военной техники в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы успокоить союзников по НАТО, обеспокоенных агрессией России.