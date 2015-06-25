Поведение России по отношению к Украине стало неожиданным для США - глава Пентагона
02:44, 25 июня 2015Мир
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Глава Пентагона Эштон Картер, выступая перед военнослужащими, принимавшими участие в учениях НАТО "BALTOPS" в Балтийском море, заявил, что агрессия РФ против Украины, стала для США неожиданностью.
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости.
"Мы не хотели этих новых вызовов потому, что в последние 15 лет мы были заняты — у нас был Ирак и Афганистан, у нас было много чего в мире. Но затем внезапно мы получили такое поведение со стороны России", — заявил Картер, выступая перед военнослужащими США.
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Ранее УНИАН сообщал, что США проведут предварительное размещение танков, артиллерии и другой военной техники в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы успокоить союзников по НАТО, обеспокоенных агрессией России.
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