Меркель приняла королеву Елизавету II в ходе ее визита в Германию

Известно только то, что на встрече могла идти речь, в частности, о референдуме о пребывании Великобритании в Евросоюзе, сообщает DW.COM. Однако отмечается, что не ожидается раскрытие содержания разговора. Ангела Меркель и Елизавета II обменялись улыбками и несколькими словами на входе в резиденцию канцлера.

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Кроме того, утром президент Германии Йоахим Гаук принял Елизавету II с воинскими почестями в своей резиденции, дворце Бельвю.

Королева Елизавета II вечером 23 июня прибыла в Берлин с четырехдневным визитом. В поездке ее сопровождает супруг принц Филипп. В течение пребывания в Германии британская королева планирует также посетить церковь Святого Павла во Франкфурте-на-Майне и бывший концентрационный лагерь Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Это пятый визит Елизаветы II в Германию, начиная с 1965 года.

Расходы по приему королевы пока не обнародованы. Известно лишь, что одна ночь в роскошном отеле Adlon около Бранденбургских ворот, где она остановилась вместе с мужем, обходится в 15 тыс. евро.

Последние дни столица Германии ждала ее с нетерпением. Несмотря на дождь и прохладу немало берлинцев не теряют надежды увидеть британского манарха собственными глазами.

Королеву с мужем в Германии встретили в аэропорту с почестями: 27 солдат почетного караула произвели 21 выстрел. Традиция встречать монархов таким образом берет свое начало с XIV века.

Официальная программа визита началась сегодня утром со встречи с немецким президентом Иоахимом Гауком.

Затем британская королева отправилась на прогулку по реке Шпрее, после чего встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Далее королева возложила венок к центральному мемориалу памяти жертв войн и тирании Neue Wache.

После обеда королева посетила Технический университет Берлина и приняла участие в так называемой "королевской лекции". 50 лет назад она сама выступала перед берлинцами.

Вечером президент страны пригласил королеву на официальный банкет в его резиденции - замке Бельвю.

В четверг, 25 июня, королева вместе с главой немецкого государства вылетит во Франкфурт-на-Майне, где посетит церковь святого Павла. Позже королева примет участие в банкете в мэрии города, на который приглашены около 120 гостей.

После обеда королева планирует вернуться в Берлин. 25 июня вечером британский посол проведет мероприятие под открытым небом для королевы, на которое приглашены среди прочих четверо "случайных" берлинцев, которых выбрали путем жеребьевки.

На следующий день - в пятницу, 26 июня, Елизавета II встретится с бургомистром Берлина - Михаэлем Мюллером. С ним она планирует осмотреть Бранденбургские ворота. После этого королева отправится в Берген-Бельзен, где посетит мемориал бывшего концентрационного лагеря, который в свое время был освобожден британскими солдатами.