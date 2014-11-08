В Британии предотвращено покушение на королеву Елизавету II, четверо подозреваемых уже арестованы.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», радикальные исламисты планировали напасть на Елизавету II в Альберт-холле. В рамках торжественных мероприятий по случаю Дня памяти там запланирован фестиваль Королевского британского легиона. Как пишет газета The Sun, королеву собирались зарезать ножом.

Сама Елизавета II и премьер-министр Дэвид Кэмерон, по информации таблоида, были проинформированы о готовившемся покушении. Тем не менее, Букингемский дворец решил не отменять участие королевы в официальных мероприятиях, которые запланированы на ближайшее время.

Скотленд-ярд информацию о готовившемся покушении пока не подтверждает.

В заявлении ведомства лишь отмечается, что в рамках расследования продолжаются обыски и допросы.

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Последнее покушение на Елизавету II было совершено в июне 1981 года. Королева тогда не пострадала.

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