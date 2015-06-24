В Ираке уничтожен один из лидеров "Исламского государства" - СМИ
08:19, 24 июня 2015Мир
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На севере Ирака был уничтожен один из главарей "Исламского государства" (ИГ), руководивший финансовой деятельностью группировки.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информпортал Bagdadiya news.
По его данным, Хамад Заалян аль-Афри был убит в результате подрыва бомбы на пути движения его машины в южной части города Мосул. С ним были уничтожены еще три боевика, ответственные в группировке за водоснабжение, здравоохранение и муниципальную сферу населенного пункта. Кто установил взрывное устройство, неизвестно.
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Мосул был захвачен исламистами чуть более года назад - 10 июня. По информации иракских СМИ, одной из главных проблем для предстоящей операции по освобождению города станут взрывчатка и мины, которые были установлены боевиками.
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