В Ираке уничтожен один из лидеров "Исламского государства" - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информпортал Bagdadiya news.

По его данным, Хамад Заалян аль-Афри был убит в результате подрыва бомбы на пути движения его машины в южной части города Мосул. С ним были уничтожены еще три боевика, ответственные в группировке за водоснабжение, здравоохранение и муниципальную сферу населенного пункта. Кто установил взрывное устройство, неизвестно.

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Мосул был захвачен исламистами чуть более года назад - 10 июня. По информации иракских СМИ, одной из главных проблем для предстоящей операции по освобождению города станут взрывчатка и мины, которые были установлены боевиками.