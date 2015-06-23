Стало известно, как агрессия РФ повлияла на оборонные бюджеты стран НАТО (инфографика)

Об этом свидетельствует инфографика, подготовленная Институтом мировой политики, передает "ЕвроПравда".

Свои оборонные бюджеты увеличили (в соотношении к ВВП страны) в 2014 году восточноевропейские страны, которые больше всего обеспокоены усилением агрессивности РФ. Речь идет о Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Румынию. Также увеличила расходы на оборону и Норвегия.

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В свою очередь шесть стран-членов НАТО сокращают расходы на оборону. В прошлом году сократили свои оборонные бюджеты Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Германия – страны, которые играют главную роль в стабилизации ситуации в Европе.

Кроме того, сокращают военные бюджеты страны, традиционно считающиеся дружественными к РФ: Венгрия, Италия и Болгария.