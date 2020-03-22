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Главный инфекционист Италии рассказал, как лечат коронавирус

15:02, 22 марта 2020
Мир
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Профессор рассказал, какую терапию применяют в Италии при коронавирусе /  REUTERS

Научный директор Национального института инфекционных заболеваний имени Лазаро Спалланцани, профессор Джузеппе Ипполито в интервью литовский газете «Lietuvos rytas» рассказал, как в Италии пытаются лечить коронавирус. 

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"Сейчас мы используем подход Всемирной организации здравоохранения, основанный на использовании ингибиторов протеазов и Remdesivir. А в последнее время также Tocilizumab", - заявил Ипполито в интервью, переведенного УНИАН.  

В то же время, он не смог подтвердить эффективность терапии. 

"Сейчас мы не знаем, работает ли она. По программам лекарств последней надежды (использование лекарств, которые не упоминаются в инструкциях по применению - УНИАН) мы используем  Remdesivir и Tocilizumab. Также у нас в Институте проводятся два рандомизированных контролируемых исследования по Remdesivir", - отметил он. 

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