Главный инфекционист Италии рассказал, как лечат коронавирус

В то же время, профессор Джузеппе Ипполито не смог подтвердить эффективность применяемой методики.

Научный директор Национального института инфекционных заболеваний имени Лазаро Спалланцани, профессор Джузеппе Ипполито в интервью литовский газете «Lietuvos rytas» рассказал, как в Италии пытаются лечить коронавирус.

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"Сейчас мы используем подход Всемирной организации здравоохранения, основанный на использовании ингибиторов протеазов и Remdesivir. А в последнее время также Tocilizumab", - заявил Ипполито в интервью, переведенного УНИАН.

В то же время, он не смог подтвердить эффективность терапии.

"Сейчас мы не знаем, работает ли она. По программам лекарств последней надежды (использование лекарств, которые не упоминаются в инструкциях по применению - УНИАН) мы используем Remdesivir и Tocilizumab. Также у нас в Институте проводятся два рандомизированных контролируемых исследования по Remdesivir", - отметил он.