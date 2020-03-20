У британцев из-за коронавируса отобрали право пить в пабе

Председатель правительства страны признал, что понимает, насколько жесткая и чрезвычайная это мера.

В Великобритании из-за пандемии коронавируса братанцям запретили выпивать в пабах. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что понимает, насколько это жесткая мера.

Ведь пить в таких заведениях - это древнее право британского народа, - пишет Reuters. Впрочем, глава британского правительства пояснил, что это пришлось сделать, чтобы замедлить распространение опасного коронавируса.

"Я осознаю, что то, что мы делаем - это несколько ектраординарно. Мы отбираем древне и неотъемлемое право свободно рожденного народа Объединенного Королевства ходить в паб. И я могу понять, как люди чувствуют себя из-за этого", - сказал Джонсон.

"Это серьезное закручивание гаек", - добавил он.

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Тем временем, общее количество смертей в Великобритании из-за коронавируса возросло до 177. Таким образом, только за сегодня количество жертв болезни увеличилось на 33. Также в пятницу в королевстве были подтверждены 3983 случаи заражения. Всего британские врачи провели 66976 тестов.