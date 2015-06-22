Жертвами аномальной жары в Пакистане стали более 200 человек

По сообщению властей, наибольшее количество смертей было зафиксировано в городе Карачи, где температура поднималась до 45 градусов, передает Русская служба Би-би-си.

Всего там скончались более 200 человек.

Из-за сильной жары в городе происходили перебои с электричеством, вызванные нагрузками на электрическую сеть.

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Большая часть погибших – пожилые люди. Власти Пакистана обратились за помощью к военным и народному ополчению. Ожидается, что они возведут по всему городу временные лагеря для реабилитации пострадавших от жары.

В ближайшие сутки в стране ожидается еще более сильная жара, однако затем синоптики обещают существенное снижение температуры и дожди с грозами.

В начале июня сообщалось, что в Индии из-за аномальной жары умерли более 2,2 тысячи человек.