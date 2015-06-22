С Москвой лучше разговаривать с позиции силы - министр обороны Германии

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild, сообщает Deutsche Welle.

"С позиции силы можно лучше говорить с Москвой", - заявила она.

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Министр обороны Германии также отметила, что угрозы Кремля об обновлении атомного арсенала НАТО должна встречать "трезвой головой и настойчиво протянутой рукой".

"Мы хотим мирно уживаться с Россией", - подчеркнула она, указав вместе с тем на изменившуюся ситуацию безопасности, требующую принятия соответствующих мер.

Кроме того, по словам немецкого министра, восточноевропейские страны НАТО нуждаются в защите со стороны альянса. "Мы не забыли, что на протяжении десятилетий Германию также защищала НАТО", - добавила фон дер Ляйен.