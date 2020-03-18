В НАТО заявили, что пандемия не повлияла на способность Альянса выполнять свои миссии
20:57, 18 марта 2020Мир
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Столтенберг приветствует быструю реакцию союзников на вспышку вируса и подчеркнул, что Альянс готов обеспечивать безопасность стран-членов.
REUTERS
В НАТО заявили, что способность Альянса выполнять свои миссии и мероприятия не пострадала от пандемии коронавируса.
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Об этом 18 марта заявили в пресс-службе НАТО, сообщает Радио Свобода.
"В среду послы НАТО провели очередное заседание Североатлантического Альянса. Они рассмотрели пандемию COVID-19 и меры, предпринимаемые НАТО и союзниками для сдерживания ее распространения", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует быструю реакцию союзников на вспышку вируса, подчеркнув, что Альянс готов обеспечивать безопасность стран-членов.
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