Венгрия пропустила первую колонну украинских грузовиков из Италии - посол

Ранее Венгрия приняла решение о бесперебойном транзите для товароперевозчиков.

Венгрия пропустила на границе со Словенией первую колонну украинских грузовиков из Италии.

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Об этом заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в социальной сети Facebook.

"Только что первая колонна украинских грузовиков, следующих из Италии в Украину, успешно проехала Словению и пересекла словенско-венгерскую границу", - отметила Непоп.

По ее словам, благодаря совместным усилиям посольства Украины в Словении и Венгрии, Министерства инфраструктуры, а также содействию словенских и венгерских коллег транзитный маршрут через Словению и Венгрию возобновлен.

"Просьба к перевозчикам строго соблюдать определенные для транзита маршруты и беречь здоровье!" - подчеркнула она.

Ранее посол Украины в Словении Михаил Бродович сообщил, что три украинских колонны по 30 грузовиков в сопровождении словенской полиции направились к венгерской границе.

16 марта Посольство Украины в Венгрии заявило, что венгерская сторона сообщила о принятии решения об обеспечении в дальнейшем бесперебойного транзита.