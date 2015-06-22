СМИ: Россия отложила строительство нового авианосца

Строительство нового авианосца для ВМФ РФ можно будет начать не ранее 2025-2030 годов, сообщил РИА Новости источник в российском военно-промышленном комплексе.

"Работы по созданию авианосца не заканчивались никогда. ВМФ предъявляет жесткие требования по облику авианосца, но мы пока не видим в этих требованиях ничего, что мы не сможем сделать. Мы планируем приступить к строительству авианосца не ранее 2025-2030 годов", — сказал собеседник агентства.

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Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Владимир Тряпичников сообщил, что российский авианосец будет построен к 2026-2027 году.

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ находится один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов". Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вопрос о строительстве авианосца будет решен не ранее чем через пять лет. Госпрограмма вооружения до 2020 года строительство авианосца не предполагает.