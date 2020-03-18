Было решено, что шестимесячный срок подачи заявлений и все временные ограничения, касающиеся нерассмотренных дел, будут продлены на один месяц - по состоянию 16 марта.

Европейский суд по правам человека отменил все слушания в марте и апреле.

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Об этом сообщает сайт Совета Европы. «Европейский суд по правам человека объявил ряд чрезвычайных мер в ответ на вспышку коронавируса. Суд сохранит свои основные виды деятельности, особенно будет вести приоритетные дела. Он также будет рассматривать неотложные запросы для временных мер, когда будет существовать неизбежный риск непоправимого вреда», - говорится в сообщении.

При этом, шестимесячный срок подачи заявлений и все временные ограничения, касающиеся нерассмотренных дел, будут продлены на один месяц - по состоянию 16 марта.

«Суд будет закрыт для общественности и все слушания, запланированные на март и апрель, отменены», - отмечается в сообщении.