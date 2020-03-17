В Молдове ввели чрезвычайное положение на 60 дней из-за коронавируса

Во время обсуждения в парламенте депутаты критиковали отсутствие конкретных мер в правительственном постановлении о введении чрезвычайного положения.

В связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2 парламент Молдовы проголосовал за введение в стране чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

Как сообщает Громадське со ссылкой на NewsMaker, решение молдавские депутаты приняли во вторник, 17 марта.

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Перед голосованием с докладом о чрезвычайном положении выступил премьер Молдовы Ион Кику. Он пояснил, что чрезвычайное положение в Молдове вводят на 60 дней из-за того, что прогнозы относительно эпидемии для Европы являются пессимистичными.

«Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить чрезвычайное положение, если это будет возможно», — заявил премьер.

Во время обсуждения в парламенте, передает NewsMaker, депутаты критиковали отсутствие конкретных мер в правительственном постановлении о введении чрезвычайного положения. По словам Кику, Нацбанк страны сейчас готовит мере по ослаблению кредитной политики (отсрочка выплат по кредитам и предоставления дешевых кредитов). Также рассматривается возможность приостановления междугородного общественного транспорта и, возможно, городского.

Напомним, с 13 марта Молдова приостановила воздушное сообщение с Испанией и Францией из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. А с 15 марта ограничения распространились и на другие европейские страны.

По последним данным, коронавирусом в Молдове заразились 29 человек. Летальных случаев нет, один человек выздоровел.

На утро 17 марта количество инфицированных коронавируса SARS-CoV-2 в мире выросло до 182 407 случаев. 80237 человек выздоровели, а 7330 умерли.

Большинство случаев зафиксировали на материковом Китае — 81 051. В то же время новым эпицентром заражения стала Европа. Там зафиксировали большее количество новых случаев заражения, чем в Китае.