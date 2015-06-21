В Индии в результате отравления некачественным алкоголем умерли 90 человек

Число умерших от отравления некачественным алкоголем в индийском городе Мумбаи возросло до 90 человек.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя местной полиции, передает Украинская правда.

"На данный момент погибли 90 человек. Более 40 проходят лечение в больнице и число погибших может увеличиться до 100", - заявил он.

Читайте такжеВо Львове из-за отравления в ресторане госпитализированы 52 человека, у пострадавших выявили сальмонеллез

Пострадавшие от отравления стали поступать на лечение в среду утром, и в субботу все еще госпитализировали новых пациентов.

Полиция задержала пятерых человек, которые перевозили и торговали испорченным алкоголем.

Также за халатность были арестованы восемь полицейских, которые разрешили продавать алкоголь в их округе.