В Индии в результате отравления некачественным алкоголем умерли 90 человек
Еще свыше 40 человек остаются в больнице.
Число умерших от отравления некачественным алкоголем в индийском городе Мумбаи возросло до 90 человек.
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя местной полиции, передает Украинская правда.
"На данный момент погибли 90 человек. Более 40 проходят лечение в больнице и число погибших может увеличиться до 100", - заявил он.
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Пострадавшие от отравления стали поступать на лечение в среду утром, и в субботу все еще госпитализировали новых пациентов.
Полиция задержала пятерых человек, которые перевозили и торговали испорченным алкоголем.
Также за халатность были арестованы восемь полицейских, которые разрешили продавать алкоголь в их округе.