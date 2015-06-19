Ходорковский об аресте российского имущества по делу "ЮКОСа": это знаковый момент для страны

Ходорковский еще раз повторил, что сам он не является приобретателем выгоды в этом процессе, так как партнеры выкупили его долю в компании еще в 2004 году, однако это не мешает ему "как российскому гражданину искренне радоваться происходящему", передает Русская служба Би-Би-Си.

"Это знаковый момент для нашей страны: во-первых, сигнал, что грабеж не останется безнаказанным, каким бы всесильным ни казался грабитель. Во-вторых, это шаг к укреплению права собственности, без незыблемости которого не достичь устойчивого процветания страны", - написал Ходорковский на своей странице в "Фейсбуке".

С интересом наблюдаю за нервной реакцией на исполнение решения Гаагского суда по Юкосу. Вообще-то я не являюсь приобре... Posted by Mikhail Khodorkovsky on 18 червня 2015 р.

Ранее предприниматель написал в "Твиттере", что надеется на то, что вырученные от арестов счетов деньги пойдут на проекты, полезные российскому обществу.

Рад арестам имущества нашей бюрократии в Бельгии. Ожидаю, что вырученные деньги пойдут на проекты, полезные российскому обществу. — Ходорковский Михаил (@mich261213) June 18, 2015

Накануне директор компании GML, представляющей интересы бывших акционеров ЮКОСа, Тим Осборн сообщил Би-би-си, что блокирование доступа к российскому имуществу в Бельгии и Франции - это начало процесса реализации решения Арбитражного суда в Гааге.

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В прошлом году Арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать бывшим акционерам ЮКОСа 52 млрд долларов. Российская сторона не проявила намерений исполнить решение суда и не раз заявляла о несогласии с ним.

Как сообщил в четверг министр финансов России Антон Силуанов, уже в ближайшее время решение гаагского суду будет оспорено.

"Было принято решение в арбитражном суде Гааги. Мы подали на аннулирование этого решения. Пока наш встречный иск не рассмотрен. По оценкам, он может быть рассмотрен в ноябре", - сказал Силуанов.

Как ранее сообщалось, все российские учреждения в Бельгии, за исключением защищенных дипломатическим иммунитетом, получили уведомление об аресте их имущества. Вслед за Бельгией российское имущество по иску ЮКОСа арестовала и Франция.