В Таиланде сообщили о первом случае заражения вирусом MERS

По словам главы Минздрава Таиланда, от вируса пострадал предприниматель из Омана, передает Би-би-си.

Информация о заражении MERS впервые появилась вчера в ряде таиландских СМИ и в соцсетях.

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Кроме того, в Южной Корее жертвами коронавируса стали еще три человека. То есть число погибших от осложнений, вызванных заболеванием, достигло 23 человек.

17 июня Роспотребнадзор заподозрил заражение вирусом женщины из Уссурийска, недавно вернувшейся из Южной Кореи, где она общалась с носителем MERS. Однако подозрения не подтвердились.

16 июня первый случай смерти от MERS в Европе был зафиксирован в Германии, где от коронавируса скончался 65-летний мужчина.