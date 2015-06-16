В Европе умер первый пациент, зараженный вирусом MERS

Мужчина, проживавший в регионе Северный Рейн - Вестфалия, попал в больницу 6 июня, передает Би-би-си.

Как стало известно, пациент умер от осложнений, вызванных заболеванием.

В феврале текущего года мужчина ездил в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты, однако как именно он мог заразиться, не сообщается. После возвращения в Германию его госпитализировали, однако в мае отпустили домой, полагая, что пациенту удалось победить болезнь.

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Первые случаи заражения вирусом регистрировались в Саудовской Аравии в июне 2012 года.

Считалось, что переносчиками вируса были верблюды. На сегодняшний день вспышка заболеваний зафиксирована в Южной Корее, где от MERS умерли уже 19 человек.