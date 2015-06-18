Количество погибших от коронавируса MERS в Южной Корее достигло 23 человек

Об этом сообщают РИА Новости.

Таким образом, к настоящему времени подтверждены 165 случаев заражения коронавирусом. Возраст около 40% из пациентов не превышает 50 лет. Среди заболевших — один подросток.

Карантинный режим предписан 6,7 тысячи человек. Вирусом были инфицированы шофер скорой помощи и врач Сеульского медицинского центра Samsung, причем они продолжали работать, несмотря на появление первых симптомов заболевания. В числе людей, которым был рекомендован карантин, от 20 до 30 иностранных граждан.

Читайте такжеМИД рекомендует украинцам не летать в Южную Корею из-за распространения MERS Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 июня, зафиксирован 1321 случай заражения вирусом БВРС-КоВ / MERS, скончались 466 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что врачи в Южной Корее перелили двум носителям коронавируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром (БВРС/MERS), плазму пациентов, которые вылечились от этой болезни.

Переливание плазмы рассматривается как экспериментальный метод, который применяется параллельно с другими способами лечения.