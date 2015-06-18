Население стран НАТО должно понять, что мирный период закончился - министр обороны Польши

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так он прокомментировал сегодня в Польше во время первых учений сил высокой готовности НАТО "Большой скачок" результаты исследования, которые показали, что среди населения стран НАТО большинство не хотело бы защитить союзников в случае атаки со стороны России.

Читайте такжеНАТО и Россия вступили в новую "гонку вооружений" - министр обороны Британии

"Вы (журналисты) и политики должны больше говорить обществу, что после десятилетий мира мирный период после Второй мировой войны завершился. Все больше кризисов вокруг Европы. Мы должны гарантировать, что общество это понимает", - сказал министр.

Семоняк подчеркнул, что речь идет не только об "украинско-российском кризисе, но и также о Исламском государстве и ряд различных кризисов и на севере Африки".

По его убеждению, нужно делать больше, чтобы "защитить наш европейский стиль жизни", что значит - "быть готовыми пожертвовать для стран-союзников". "Это должно быть задачей для всех нас - объяснить обществу, что оно должно быть готовым делать больше прежде, чем уже будет поздно", - добавил Сємоняк.