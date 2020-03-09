КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Ракеты были запущены недалеко от города Сондок в провинции Хамгьон-Намдо на востоке страны.

Северная Корея запустила в понедельник три неопознанные ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Это второй пуск за две недели, что может свидетельствовать о совместных учения ракетных войск в КНДР.

Читайте такжеКНДР запустила кампанию борьбы с COVID-19 с помощью острой квашеной капусты

Ракеты были запущены недалеко от города Сондок в провинции Хамгьон-Намдо на востоке страны. Наибольшая дальность полета составила около 200 километров, высота – не более 50 километров, передает “Радио Свобода”. Запуски могут быть продолжением объединенных учений и противоречат междукорейской военной сделке, считают в Объединенном комитете.

2 марта Пхеньян уже провел первый пуск ракет в 2020 году в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Дальность полета тогда составила около 240 километров, высота около 35 километров. КНДР тогда заявила, что лидер страны Ким Чен Ын руководил на месте учениями дальнобойной артиллерии.

Две ракеты малой дальности страна запускала и в ноябре прошлого года. Позже это назвали испытаниями реактивной системы залпового огня. По фотографиям с места испытаний можно предположить, что их калибр ракет примерно 600 миллиметров.