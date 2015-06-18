Вице-премьер РФ: модернизация Россией ядерного потенциала не нарушает международные обязательства

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Планы России по модернизации ядерного потенциала никак не противоречат нашим международным обязательствам", — говорится в сообщении.

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Планы России по модернизации ядерного потенциала никак не противоречат нашим международным обязательствам. https://t.co/idVW2vjGLu — Dmitry Rogozin (@Rogozin) 17 июня 2015

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал заявление президента России Владимира Путина об увеличении российских межконтинентальных ракет дестабилизирующим и опасным.