Вице-премьер РФ: модернизация Россией ядерного потенциала не нарушает международные обязательства
00:37, 18 июня 2015Мир
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что намерения России модернизировать свой ядерный потенциал не противоречат международным обязательствам страны.
Модернизация ядерного потенциала не нарушает международные обязательства - Рогозин / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Планы России по модернизации ядерного потенциала никак не противоречат нашим международным обязательствам", — говорится в сообщении.
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Планы России по модернизации ядерного потенциала никак не противоречат нашим международным обязательствам. https://t.co/idVW2vjGLu
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) 17 июня 2015
Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал заявление президента России Владимира Путина об увеличении российских межконтинентальных ракет дестабилизирующим и опасным.
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