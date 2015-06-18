Вице-премьер РФ: модернизация Россией ядерного потенциала не нарушает международные обязательства

00:37, 18 июня 2015
Мир
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что намерения России модернизировать свой ядерный потенциал не противоречат международным обязательствам страны.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Планы России по модернизации ядерного потенциала никак не противоречат нашим международным обязательствам", — говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал заявление президента России Владимира Путина об увеличении российских межконтинентальных ракет дестабилизирующим и опасным.

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